Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 275,30 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 275,30 EUR. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 275,30 EUR ein. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 276,20 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.278 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 27.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 297,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,10 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,15 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 67,62 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 325,88 USD an.

Am 27.07.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 31.999,00 USD gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

