Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Montagmittag an

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 315,18 USD nach oben.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 315,18 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 16.610 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 330,54 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 4,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,09 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 257,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 337,75 USD.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,46 USD je Aktie generiert. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,54 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

