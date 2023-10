Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Montagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 317,38 USD zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,9 Prozent auf 317,38 USD. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 318,96 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 318,86 USD. Bisher wurden heute 2.900.720 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 330,54 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 3,98 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2022 Kursverluste bis auf 88,09 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 337,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Es stand ein EPS von 2,98 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,46 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent auf 31.999,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,54 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

