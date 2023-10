Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag kaum verändert

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 299,45 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 299,45 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 300,75 EUR. Bei 298,50 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 299,05 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 2.063 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 312,85 EUR markierte der Titel am 12.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 4,47 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,15 EUR am 04.11.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 337,75 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.999,00 USD umgesetzt, gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,54 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

