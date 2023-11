Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt am Donnerstagmittag Tendenz

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kam im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 332,51 USD.

Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 9.176 Stück.

Am 15.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 338,39 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,77 Prozent. Am 23.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 108,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 67,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Am 25.10.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 34.146,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

