Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 307,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Tradegate-Handel und tendierte um 09:21 Uhr bei 307,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 307,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 306,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 307,75 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.112 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,50 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2023. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 2,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 104,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 65,88 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 351,50 USD.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie gibt ab: EU-Kommission will von Amazon mehr Infos zum Verbraucherschutz

Wann und wo ist Bitcoin-Mining profitabel? Das sind die Margen beim Bitcoin-Mining

Diese große Investmentchance sieht Anlagestratege Richard Bernstein