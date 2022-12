Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,4 Prozent auf 108,64 EUR nach. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,62 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 830 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 312,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 65,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR. Abschläge von 21,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 174,89 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 29.010,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.714,00 USD.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2023 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

