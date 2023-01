Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag behauptet

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 125,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 126,06 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 125,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 126,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 498 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 294,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 89,27 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 173,78 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 3,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,47 Prozent auf 27.714,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.010,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 31.01.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,07 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

