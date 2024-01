Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 365,90 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 365,90 USD ab. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 13.576 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 13.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 377,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 3,05 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 132,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 63,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 373,38 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,39 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,64 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 34.146,00 USD – ein Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.02.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Meta Platforms (ex Facebook)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 29.01.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,37 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

