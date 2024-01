Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 361,58 USD ab.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,6 Prozent auf 361,58 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sank bis auf 358,61 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 366,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 2.754.653 Stück.

Bei 377,06 USD erreichte der Titel am 13.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,28 Prozent. Am 20.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 132,14 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 63,45 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 373,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 25.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 01.02.2024 gerechnet. Am 29.01.2025 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Stand der Krypto-Regulierung: So sieht es in der Welt digitaler Vermögenswerte aus

Investment-Playbook für 2024: Das prognostiziert Jim Cramer für US-Aktien

Nach großen Kurszuwächsen in 2023: So könnte es für die "Magnificent Seven" weitergehen