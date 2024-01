Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,9 Prozent auf 334,85 EUR ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 334,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 333,55 EUR. Bei 336,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.948 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.01.2024 auf bis zu 345,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 121,26 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 63,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 373,38 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 29.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

