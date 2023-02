Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 160,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 160,02 EUR. Bei 160,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.909 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 216,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,27 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 79,43 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 217,22 USD an.

Am 01.02.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,76 USD, nach 3,67 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32.165,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 33.671,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 9,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Wert Meta-Aktie tiefer: Facebook- und Instagram-Accounts von Donald Trump wieder freigeschaltet

Januar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Meta Platforms-Aktie

McKinsey-Analysten: Metaverse soll bis 2030 bis zu 5 Billionen US-Dollar schwer sein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com