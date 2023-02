Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 04:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 161,30 EUR. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 159,80 EUR. Bei 160,02 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 11.773 Aktien.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 216,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 25,32 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,27 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 80,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 217,22 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,67 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 32.165,00 USD, gegenüber 33.671,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,47 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.04.2023 terminiert.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,58 USD je Aktie.

