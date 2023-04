Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Vormittag fester

Um 09:21 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 202,55 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 202,90 EUR. Bei 202,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Tradegate 2.513 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 211,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 127,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 226,67 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,67 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,47 Prozent auf 32.165,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33.671,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.04.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,02 USD je Aktie.

