Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 497,10 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 497,10 USD abwärts. Bei 496,58 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 502,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 325.003 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 531,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 6,91 Prozent zulegen. Am 26.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 207,14 USD ab. Mit einem Kursverlust von 58,33 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,75 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 505,25 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 5,33 USD gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 40.111,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 24.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 23.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,11 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

