Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 469,31 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 469,31 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 468,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 471,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 919.413 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 531,44 USD. Mit einem Zuwachs von 13,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 241,19 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 94,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 515,88 USD.

Am 24.04.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,86 USD, nach 2,21 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36,46 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 28,65 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.07.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 20,21 USD je Aktie aus.

