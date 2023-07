Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 305,68 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 12:04 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,0 Prozent auf 305,68 USD ab. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 61.492 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (316,23 USD) erklomm das Papier am 14.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 88,09 USD fiel das Papier am 05.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 247,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 275,88 USD.

Am 26.04.2023 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.645,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 12,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

