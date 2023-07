Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag im Plus

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 275,10 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 275,10 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 276,30 EUR zu. Bei 275,35 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 6.525 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2023 auf bis zu 282,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,80 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 89,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,59 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 275,88 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 28.645,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.908,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,64 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 24.07.2024.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

