Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Anleger zeigten sich zuletzt bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 294,45 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 12:01 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 294,45 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 16.431 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,20 USD erreichte der Titel am 29.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 10,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 234,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 325,88 USD.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,98 USD, nach 2,46 USD im Vorjahresvergleich. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.999,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.822,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

