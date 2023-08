Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Donnerstagnachmittag

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 293,94 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 293,94 USD. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 292,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 293,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.936.058 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,20 USD) erklomm das Papier am 29.07.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 10,97 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Mit einem Kursverlust von 70,03 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 325,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS lag bei 2,98 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 31.999,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.822,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 01.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

