Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag mit Verlusten

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 269,60 EUR abwärts.

Um 09:17 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 269,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 266,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 269,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.053 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 27.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 297,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 89,15 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 202,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 325,88 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 27.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 01.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase

Die reichsten Krypto- und Blockchain-Milliardäre der Welt

Musk: Käfigkampf mit Zuckerberg soll vor historischer Kulisse in Italien stattfinden