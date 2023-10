Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 321,14 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie um 12:03 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 321,14 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 12.755 Aktien.

Am 13.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 330,54 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 2,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 72,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 337,75 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 13,57 USD im Jahr 2023 aus.

