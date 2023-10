Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 320,79 USD abwärts.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 320,79 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 317,31 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 318,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.729.940 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 330,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 3,04 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 72,54 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 337,75 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.999,00 USD umgesetzt, gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 13,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

