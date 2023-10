Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 305,55 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 305,55 EUR nach oben. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 305,55 EUR an. Bei 303,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.963 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.10.2023 auf bis zu 312,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 2,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 70,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 337,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 31.999,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 13,54 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

13 Jahre "The Giving Pledge" - Milliardenspenden für das Gemeinwohl

Meta-Aktie höher: Facebook-Konzern verschärft Kontrolle von Inhalten nach Hamas-Attacke

Mozilla-Chefin: KI nicht nur von Tech-Giganten wie Microsoft, Google & Co. kontrollieren lassen