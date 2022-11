Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 106,88 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 106,48 EUR aus. Bei 109,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.502 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 314,25 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,99 Prozent hinzugewinnen. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 19,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,89 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,22 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29.010,00 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com