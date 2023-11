Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 334,47 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 12:02 Uhr bei 334,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.598 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 338,39 USD erreichte der Titel am 16.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.11.2022 bei 108,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,61 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 351,50 USD an.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jim Cramer: So verlief das Jahr der "Magnificent Seven"-Aktien bisher

Apple-Aktie gewinnt: Apple macht Chats zwischen iPhone und Android-Smartphones einfacher

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie gibt ab: EU-Kommission will von Amazon mehr Infos zum Verbraucherschutz