Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 333,63 USD ab.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 333,63 USD. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 329,35 USD aus. Bei 329,82 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 3.203.923 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 338,39 USD. Dieser Kurs wurde am 16.11.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 1,41 Prozent niedriger. Am 23.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 108,32 USD ab. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 67,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 351,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 34.146,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

