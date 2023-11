Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag höher

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 308,25 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:14 Uhr 0,2 Prozent auf 308,25 EUR. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 308,55 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 307,05 EUR. Bisher wurden heute 1.034 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei 313,50 EUR erreichte der Titel am 15.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 1,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 104,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2022). Abschläge von 66,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 351,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,64 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 14,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Jim Cramer: So verlief das Jahr der "Magnificent Seven"-Aktien bisher

Apple-Aktie gewinnt: Apple macht Chats zwischen iPhone und Android-Smartphones einfacher

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie gibt ab: EU-Kommission will von Amazon mehr Infos zum Verbraucherschutz