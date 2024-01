Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) legt am Mittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 370,98 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 0,7 Prozent auf 370,98 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 30.651 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Bei 377,06 USD erreichte der Titel am 13.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 1,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 20.01.2023 Kursverluste bis auf 132,14 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 180,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 373,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34.146,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 27.714,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

