Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,3 Prozent auf 373,23 USD zu.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 373,23 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 373,97 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 371,49 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.583.751 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.01.2024 bei 377,06 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 1,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.01.2023 (132,14 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 64,60 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 373,38 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 25.10.2023 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 34.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.714,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 29.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,37 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

