Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) reagiert am Vormittag positiv

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 339,60 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 339,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 339,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 338,80 EUR. Bisher wurden via Tradegate 517 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.01.2024 markierte das Papier bei 345,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 1,59 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.01.2023 (121,26 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 64,29 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 373,38 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 1,64 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,21 Prozent auf 34.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.714,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,37 USD je Aktie belaufen.

