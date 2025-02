Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag billiger

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 723,68 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,8 Prozent auf 723,68 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 723,25 USD. Bei 736,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 998.735 Stück.

Am 15.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 740,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 74,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,74 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 718,00 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,24 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 48,39 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40,11 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 23.04.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 25,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Stratege: DeepSeek-Schock bei Aktien von NVIDIA, Meta & Co. noch nicht vollständig eingepreist

Tech-Bilanzen im Fokus: Werden die NVIDIA-Ergebnisse zukunftsweisend für KI-Aktien sein?

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!