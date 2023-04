Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Dienstagvormittag

Um 09:20 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 200,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 199,22 EUR. Bei 199,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.058 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 05.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 211,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,28 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 89,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 124,51 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 226,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 01.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie eingenommen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32.165,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.671,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Finanzberatung: 20 Prozent vertrauen Influencern mehr als Profis - vor allem bei Kryptowährungen

Erste Schätzungen: Meta Platforms (ex Facebook) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Meta und Google haben angeblich nicht genug Arbeit für ihre Angestellten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com