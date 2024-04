Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 505,16 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 505,16 USD. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 505,88 USD. Bei 499,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 618.312 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 531,44 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei einem Wert von 207,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 505,25 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 5,33 USD gegenüber 1,76 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 40.111,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32.165,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 23.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,13 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

