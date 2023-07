Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 310,61 USD an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:03 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 310,61 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 9.482 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.07.2023 auf bis zu 316,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,81 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,09 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 290,75 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 2,72 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.645,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.908,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 12,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

