Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 309,23 USD abwärts.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,4 Prozent auf 309,23 USD ab. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 307,64 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 310,97 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.880.384 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.07.2023 auf bis zu 316,23 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,09 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,51 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 290,75 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,72 USD je Aktie erzielt worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28.645,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.908,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 12,04 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

