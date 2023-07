Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Vormittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 275,35 EUR abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 275,35 EUR. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 274,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 274,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.233 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 13.07.2023 markierte das Papier bei 282,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 2,71 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 89,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 208,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 290,75 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 28.645,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27.908,00 USD erwirtschaftet worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,04 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Launch von Threads: NASDAQ-Konzern Meta Platforms bringt Twitter-Alternative an den Start - starkes Kurziel für Aktie

Meta-Aktie leichter: Nutzung von Threads rückläufig

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Meta Platforms (ex Facebook)-Investment abgeworfen