Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Blick auf Meta Platforms (ex Facebook)-Kurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 3,2 Prozent auf 275,89 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 3,2 Prozent auf 275,89 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 274,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 278,69 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.020.426 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 29.07.2023 markierte das Papier bei 326,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,09 USD ab. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 213,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 31.999,00 USD umgesetzt, gegenüber 28.822,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 13,38 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

