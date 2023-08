Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 261,35 EUR ab.

Um 09:19 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 261,35 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 258,65 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 260,50 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 19.818 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 297,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 12,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 65,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 325,88 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD gegenüber 2,46 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.999,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 28.822,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.11.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase

Die reichsten Krypto- und Blockchain-Milliardäre der Welt

Musk: Käfigkampf mit Zuckerberg soll vor historischer Kulisse in Italien stattfinden