Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 282,35 EUR.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 09:19 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 282,35 EUR. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 284,20 EUR zu. Bei 282,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 3.408 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (297,60 EUR) erklomm das Papier am 27.07.2023. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 5,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 68,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 325,88 USD.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 31.999,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 01.11.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 13,47 USD je Aktie aus.

