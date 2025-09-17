Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag in Grün
Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 785,34 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 785,34 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 788,05 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 780,93 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 675.369 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (796,21 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Gewinne von 1,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 479,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 38,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,76 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 837,83 USD.
Am 30.07.2025 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 5,16 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47,52 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 39,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 22.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 28,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:16
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
