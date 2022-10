Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr wies die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 137,52 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 139,44 EUR. Bei 138,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 12.748 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 314,25 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,24 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 126,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 8,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 242,11 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,88 Prozent auf 28.822,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.077,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 9,84 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

