Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Mittag schwächer

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 322,60 USD.

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 322,60 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.069 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 330,54 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 2,40 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,09 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 72,69 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 337,75 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,98 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.999,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.822,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 13,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Meta-Aktie in Grün: US-Senator fordert von Meta, X & Co. Auskunft über Kampf gegen Fake News

13 Jahre "The Giving Pledge" - Milliardenspenden für das Gemeinwohl

Meta-Aktie höher: Facebook-Konzern verschärft Kontrolle von Inhalten nach Hamas-Attacke