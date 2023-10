Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 305,50 EUR.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 09:17 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 305,50 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 304,75 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 304,75 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.674 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 312,85 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 2,41 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 89,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2022). Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 70,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 337,75 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,98 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,46 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 31.999,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.822,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,58 USD fest.

