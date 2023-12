Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Montagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,3 Prozent auf 333,90 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 11:57 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 333,90 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.385 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.11.2023 bei 342,92 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 2,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2022 (112,47 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 196,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 351,50 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Umsatz von 27.714,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 31.01.2024 gerechnet.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Trendthemen KI und Metaverse: Welche Technologie hat in Zukunft die Nase vorn?

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verdient

Meta-Aktie im NASDAQ-Handel in Rot: Metas X-Konkurrent Threads startet in der EU