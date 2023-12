Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Mit einem Kurs von 306,40 EUR zeigte sich die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Bei der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ließ sich um 09:21 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 306,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 308,15 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 306,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 307,05 EUR. Zuletzt wechselten 2.622 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 2,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 105,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 65,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 351,50 USD.

Am 25.10.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,39 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 34.146,00 USD gegenüber 27.714,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,36 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

