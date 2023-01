Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

Um 04:22 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 123,42 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 121,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 123,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.746 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 294,35 EUR. Mit einem Zuwachs von 58,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,27 EUR am 04.11.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 38,25 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 173,78 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 27.714,00 USD, gegenüber 29.010,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,47 Prozent präsentiert.

Am 01.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 31.01.2024.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

