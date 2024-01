Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 380,38 USD.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 380,38 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 30.756 Aktien.

Bei 377,06 USD markierte der Titel am 13.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,14 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 187,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 373,38 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,64 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 34.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.714,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,37 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

