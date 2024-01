Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 381,20 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 381,20 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 382,59 USD an. Bei 379,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.863.776 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 382,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.01.2023 bei 132,14 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 373,38 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 25.10.2023 vor. Das EPS wurde auf 4,39 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.714,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Meta Platforms (ex Facebook) möglicherweise am 29.01.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 14,37 USD im Jahr 2023 aus.

