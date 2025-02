Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 700,56 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 700,56 USD. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 698,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 704,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.149.654 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 740,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2024 (414,50 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,74 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 718,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40,11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 48,39 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.04.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,20 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

